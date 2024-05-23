Очереди пассажиров в закрытом аэропорту Казани попали на видео

Shot: сотни людей ожидают своих вылетов в закрытом аэропорту Казани

Очереди пассажиров, ожидающих регистрацию в закрытом аэропорту Казани, попали на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

Уточняется, что сотни людей ожидают своих вылетов. На записи видно, как они стоят у стоек регистрации.

Ранее самолеты, летевшие в Казань, перенаправили на запасные аэродромы в другие города. Отмечается, что лайнеры прибудут в Самару, Ульяновск, Чебоксары и московский аэропорт Внуково.

Временные ограничения ввели в аэропорту Казани 23 мая с 11:30 по московскому времени. В Росавиации пояснили, что такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Позже аэропорт Нижнекамска также приостановил работу.