Опасность украинских морских «Градов» объяснили
Украинские безэкипажные катера (БЭК), которые вооружили направляющими для запуска реактивных нарядов, обладают максимальной дальностью стрельбы до десяти километров. Опасность морских «Градов» объяснил военный эксперт Алексей Суконкин в беседе с NEWS.ru.
По его словам, морские дроны — это рабочее оружие, но России не о чем беспокоиться. Суконкин подчеркнул, что БЭК раскачиваются на волнах, поэтому их ракеты практически невозможно точно навести.
«Эти БЭКи опасны только в случае по-настоящему массового применения, например, если на расстояние залпа подойдут 10-15, может, 20 морских дронов. Тогда да, шанс поражения цели повышается. Чем дальше стрельба, тем сильнее рассеивание. Плюс перезаряжать некому и нечем, одноразовые машины. С точки зрения оружия, изобретение удачное. С точки зрения боевых действий, Украине это ничего не даст», — сказал он.
Ранее появилось видео, демонстрирующее применение вооруженного неуправляемыми ракетами БЭК в районе Кинбурнской косы. На Украине вооружили морской дрон Sea Baby направляющими для запуска снарядов системы «Град» калибра 122 миллиметра.