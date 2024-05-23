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12:04, 23 мая 2024Наука и техника

Опасность украинских морских «Градов» объяснили

Суконкин: дальность стрельбы украинских БЭК с ракетами — до 10 километров

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Украинские безэкипажные катера (БЭК), которые вооружили направляющими для запуска реактивных нарядов, обладают максимальной дальностью стрельбы до десяти километров. Опасность морских «Градов» объяснил военный эксперт Алексей Суконкин в беседе с NEWS.ru.

По его словам, морские дроны — это рабочее оружие, но России не о чем беспокоиться. Суконкин подчеркнул, что БЭК раскачиваются на волнах, поэтому их ракеты практически невозможно точно навести.

«Эти БЭКи опасны только в случае по-настоящему массового применения, например, если на расстояние залпа подойдут 10-15, может, 20 морских дронов. Тогда да, шанс поражения цели повышается. Чем дальше стрельба, тем сильнее рассеивание. Плюс перезаряжать некому и нечем, одноразовые машины. С точки зрения оружия, изобретение удачное. С точки зрения боевых действий, Украине это ничего не даст», — сказал он.

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