Опасность украинских морских «Градов» объяснили

Суконкин: дальность стрельбы украинских БЭК с ракетами — до 10 километров

Украинские безэкипажные катера (БЭК), которые вооружили направляющими для запуска реактивных нарядов, обладают максимальной дальностью стрельбы до десяти километров. Опасность морских «Градов» объяснил военный эксперт Алексей Суконкин в беседе с NEWS.ru.

По его словам, морские дроны — это рабочее оружие, но России не о чем беспокоиться. Суконкин подчеркнул, что БЭК раскачиваются на волнах, поэтому их ракеты практически невозможно точно навести.

«Эти БЭКи опасны только в случае по-настоящему массового применения, например, если на расстояние залпа подойдут 10-15, может, 20 морских дронов. Тогда да, шанс поражения цели повышается. Чем дальше стрельба, тем сильнее рассеивание. Плюс перезаряжать некому и нечем, одноразовые машины. С точки зрения оружия, изобретение удачное. С точки зрения боевых действий, Украине это ничего не даст», — сказал он.

Ранее появилось видео, демонстрирующее применение вооруженного неуправляемыми ракетами БЭК в районе Кинбурнской косы. На Украине вооружили морской дрон Sea Baby направляющими для запуска снарядов системы «Град» калибра 122 миллиметра.