Певица Бьянка раскрыла свой вес после похудения и пластики

Певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, раскрыла свой вес после похудения и пластики. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

38-летняя знаменитость посетила премию RU TV в белом облегающем платье с открытыми плечами. При этом она продемонстрировала подтянутую фигуру.

По словам исполнительницы, она сбросила 34 килограмма и весит 59 килограммов. Кроме того, Бьянка призналась, что отказывается от сладкого, алкоголя и картофеля. Вдобавок она подчеркнула, что для поддержания фигуры посещает занятия лечебной физической культуры (ЛФК).

Ранее в мае певица Бьянка раскрыла подробности пластики фразой «выкачали 3,8 литра жира». Знаменитость напомнила, что похудела, вследствие чего ее кожа обвисла, и пришлось делать абдоминопластику, чтобы скорректировать внешний вид живота.