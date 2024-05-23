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12:22, 23 мая 2024Силовые структуры

После пожара в Подмосковье с семью жертвами возбудили еще одно уголовное дело

Следствие возбудило еще одно дело после пожара с семью жертвами в Подмосковье
СюжетПожары в России

Кадр: МЧС России

После пожара в подмосковном СНТ «Снегирь» с семью жертвами российские следователи возбудили новое уголовное дело. Об этом в четверг, 23 мая, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, новое дело возбуждено по статье об организации незаконной миграции. Прокуратура установила, что загоревшийся дом был арендован мужчиной, сдававшим его не имевшим регистрации иностранным гражданам.

Первое уголовное дело после обнаружения на пепелище жертв было возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Возгорание произошло в трехэтажном доме, расположенном в СНТ «Снегирь», в деревне Падиково. При тушении пожара обнаружено шестеро человек. Они не выжили. Еще один пострадавший был госпитализирован. Позже стало известно, что полученные им раны оказались не совместимы с жизнью. Мужчина стал седьмой жертвой ЧП в Подмосковье.

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      Владимир Седов
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