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13:23, 23 мая 2024Россия

Пресечена новая атака ВСУ на Россию

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородской области

Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российскую территорию. Об этом заявили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, около 12:30 по московскому времени дежурные военные уничтожили над Белгородской областью очередной украинский беспилотник. Подробности о районе поражения дрона и последствиях на земле в Минобороны не привели.

В ночь на четверг над Белгородской областью также сбили три снаряда реактивной систем залпового огня (РСЗО) «Ольха», 32 снаряда РСЗО Vampire («Вампир») и три беспилотника ВСУ.

Позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении нескольких воздушных целей на подлете к Белгороду. По его словам, повреждения выявили на территории двух детских лагерей. Также загорелась сухая трава на площади в 50 квадратных метров. Мирные жители не пострадали.

ЖЗЛ
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