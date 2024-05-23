Пресечена новая атака ВСУ на Россию

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российскую территорию. Об этом заявили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, около 12:30 по московскому времени дежурные военные уничтожили над Белгородской областью очередной украинский беспилотник. Подробности о районе поражения дрона и последствиях на земле в Минобороны не привели.

В ночь на четверг над Белгородской областью также сбили три снаряда реактивной систем залпового огня (РСЗО) «Ольха», 32 снаряда РСЗО Vampire («Вампир») и три беспилотника ВСУ.

Позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении нескольких воздушных целей на подлете к Белгороду. По его словам, повреждения выявили на территории двух детских лагерей. Также загорелась сухая трава на площади в 50 квадратных метров. Мирные жители не пострадали.