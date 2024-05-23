Президента Чехии госпитализировали после катания на мотоцикле

Президента Чехии Павела госпитализировали после катания на мотоцикле

Президент Чехии Петр Павел получил травму во время катания на мотоцикле, его госпитализировали. Об этом сообщила канцелярия главы государства.

Отмечается, что чешского лидера доставили в Центральный военный госпиталь в Праге.

62-летний президент — заядлый мотоциклист. Он не отказался от своего увлечения даже после избрания на пост президента в марте 2023 года.

Ранее Петр Павел заявил, что если Россия будет совершать конструктивные действия, Европе следует отвечать тем же. Политик предположил, что конфронтация с Россией может стать частью повседневной политической жизни. Однако он подчеркнул, что противостояние может не носить только военный характер.

В феврале Петр Павел заявил, что Россия извлекла множество уроков из вооруженного конфликта с Украиной.