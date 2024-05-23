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23:50, 23 мая 2024Мир

Президента Чехии госпитализировали после катания на мотоцикле

Президента Чехии Павела госпитализировали после катания на мотоцикле
Петр Павел

Петр Павел. Фото: David W Cerny / Reuters

Президент Чехии Петр Павел получил травму во время катания на мотоцикле, его госпитализировали. Об этом сообщила канцелярия главы государства.

Отмечается, что чешского лидера доставили в Центральный военный госпиталь в Праге.

62-летний президент — заядлый мотоциклист. Он не отказался от своего увлечения даже после избрания на пост президента в марте 2023 года.

Ранее Петр Павел заявил, что если Россия будет совершать конструктивные действия, Европе следует отвечать тем же. Политик предположил, что конфронтация с Россией может стать частью повседневной политической жизни. Однако он подчеркнул, что противостояние может не носить только военный характер.

В феврале Петр Павел заявил, что Россия извлекла множество уроков из вооруженного конфликта с Украиной.

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      Юлия Мискевич
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