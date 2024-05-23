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10:02, 23 мая 2024Бывший СССР

Президенты Таджикистана и Азербайджана встретились

Президент Таджикистана Рахмон встретился с главой Азербайджана Алиевым в Баку
Эмомали Рахмон

Эмомали Рахмон. Фото: Sputnik / Vladimir Smirnov / Pool / Reuters

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в ходе визита в Баку. О встрече глав государств сообщает Telegram-канал «Sputnik Азербайджан» в четверг, 23 мая.

«Алиев встретился с Рахмоном», — говорится в сообщении.

Президент Таджикистана прибыл в Азербайджан с официальным визитом 22 мая. Посещение Баку он начал с возложения венков к могиле экс-главы государства и отца нынешнего президента Гейдара Алиева.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров провел встречу с руководителем дипломатического ведомства Таджикистана Сироджиддином Мухриддином и обсудил подготовку к переговорам по вопросу миграции. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Таджикистана, беседа дипломатов прошла на встрече глав МИД Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

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      Александр Курбатов
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