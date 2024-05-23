Россия запустит платформу для «Млечного пути» в 2024 году

Россия запустит платформу для подключения к «Млечному пути» в 2024 году

Платформу для подключения к российской системе обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном пространстве «Млечный путь» планируют запустить в 2024 году. Об этом сообщил исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по перспективным программам и науке Александр Блошенко, передает ТАСС.

«Система "Млечный путь" изначально строится как открытая, "Роскосмос" готов предложить партнерам по БРИКС подключение к ней через открытую информационную платформу. Ее запуск мы планируем до конца этого года», — сказал он на встрече в Москве глав космических агентств стран — участниц БРИКС.

Блошенко отметил, что открытая информационная платформа — это комплекс для международного мониторинга обстановки в космосе. Он добавил, что партнеры смогут не только получать, но и предлагать свои продукты.

В «Роскосмосе» считают, что этот проект укрепит статус БРИКС как участника безопасной деятельности в космосе. По словам Блошенко, в будущем такая платформа может стать связующим звеном для обмена информацией между странами БРИКС. «Мы разослали проект протокола для стран БРИКС, предлагаем создать совместную рабочую группу и создать план действий — рабочую карту», — добавил он.

В октябре 2023 года гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что система обеспечения безопасности околоземной деятельности «Млечный путь» сможет проводить до 15 миллионов измерений в сутки для поиска космического мусора.