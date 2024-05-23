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08:59, 23 мая 2024Силовые структуры

Россиянина обвинили в организации покушения на депутата в 2005 году

Россиянина обвинили в организации покушения на депутата с помощью огнемета

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Архангельске предъявили обвинение одному из организаторов покушения на депутата Приморского района Алексея Пеункова. Об этом в четверг, 23 мая, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 4 октября 2005 года исполнитель преступления выстрелил из реактивного пехотного огнемета «РПО-А» в оконный проем офисного помещения в Архангельске. Депутат и его знакомые чудом не пострадали — за секунды до выстрела они перешли в другое помещение, отгороженное стеной кирпичной кладки.

Совершенное в условиях неочевидности преступление долго оставалось нераскрытым. Но в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет удалось установить организаторов и непосредственных исполнителей указанного преступления, которые ранее предстали перед судом и получили большие сроки.

Один из них указал на причастность к организации заказного убийства Пеункова фигуранта, который скрывался, но в феврале текущего года был задержан в столичном аэропорту.

17 мая в Ленинградской области был осужден россиянин, который забил в Финляндии жену гантелью и получил срок 11 лет спустя.

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