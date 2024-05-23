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23:53, 23 мая 2024Спорт

Российский боец UFC пожаловался на цены в США

Российский боец UFC Вячеслав Борщев пожаловался на цены в США

Фото: Wendell Cruz / USA TODAY Sports / Reuters

Российский боец UFC Вячеслав Борщев пожаловался на цены в США. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«С какого-то хрена яйца просто нереальных каких-то денег стали стоить. Надо еще справедливости ради признать, что я чуть-чуть как бы живу сейчас, как сказать, чуть больше своих доходов, потому что я в такое положение попал, что я и дом купил, и то, и се», — заявил спортсмен. Он добавил, что среднестатистическому американцу жить в стране очень непросто.

9 ноября Борщев заявил, что дерется за деньги, а не за Россию. Он добавил, что перестанет драться, когда ему не будут платить.

Россиянин провел в UFC пять боев, в которых одержал две победы и потерпел два поражения. Последний поединок с его участием на турнире UFC 295 в Нью-Йорке против азербайджанца Назима Садыхова завершился вничью.

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      Анастасия Борисова
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