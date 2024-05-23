Шубенков рассказал о разочаровавшем его олимпийском движении

Легкоатлет Сергей Шубенков заявил, что разочаровался в олимпийском движении

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков рассказал об отношении к грядущим летним Олимпийским играм 2024 года в Париже. Его слова приводит ТАСС.

Легкоатлет признался, что не планирует смотреть соревнования. «Я абсолютно разочаровался в олимпийском движении. Очень расстроен, ведь раньше для меня Олимпиада была чем-то высоким, это не про деньги. Считал, что она реально объединяет весь мир», — заявил Шубенков.

8 декабря прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. При этом глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что российские легкоатлеты пропустят ОИ.

Шубенков — чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, рекордсмен России и трехкратный чемпион Европы на этой дистанции. Россиянин был в числе участников ОИ-2020, но не смог выйти на старт квалификационного забега из-за травмы.