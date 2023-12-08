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21:24, 8 декабря 2023Спорт

Российские легкоатлеты пропустят Олимпийские игры-2024

World Athletics объявила, что россияне не выступят на Олимпийских играх-2024

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) ответили на вопрос об участии россиян в Олимпийских играх-2024. Слова главы организации Себастьяна Коу приводит РИА Новости.

Коу объявил, что позиция World Athletics по выступлению россиян не изменилась — спортсмены пропустят Олимпиаду. При этом World Athletics создала рабочую группу для рассмотрения возвращения спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования.

8 декабря Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). На данный момент на Игры-2024 квалифицировались восемь российских спортсменов.

При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК.

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