Участникам массовой драки в Крыму вручили повестки в военкомат

В Симферополе участникам массовой драки вручили повестки в военкомат

В Крыму участникам массовой драки вручили повестки в военкомат. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

На опубликованной фотографии семеро участников инцидента держат в руках повестки.

Ранее в интернет выложили видео массовой драки на одной из городских улиц. На нем отношения выясняют около 30 молодых мужчин. Все участники драки, судя по видеозаписи, обращались друг к другу не на русском языке.

Крымские власти отреагировали на инцидент, пообещав, что все участники драки понесут наказание в соответствии с законом. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что причиной потасовки стал конфликт между родными братьями. По информации «Mash на волне», родственники не поделили деньги, предназначавшиеся для оплаты услуг адвоката одному из них.