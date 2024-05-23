Украинский дрон повредил автомобиль настоятеля храма в Горловке
Украинский дрон-камикадзе повредил автомобиль настоятеля храма в Горловке в ДНР
Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил автомобиль на территории храма в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько, передают РИА Новости.
Беспилотник залетел на территорию Свято-Андреевского храма во время праздничного богослужения и повредил автомобиль настоятеля храма. Пострадавших нет.
Ранее ВСУ атаковали беспилотником транспортный цех Запорожской атомной электростанции. Критических разрушений не зафиксировано.
До этого украинский дрон-камикадзе попал в жилые дома в Белгородской области. Из мирных жителей никто не пострадал.