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12:00, 23 мая 2024Бывший СССР

Украинский дрон повредил автомобиль настоятеля храма в Горловке

Украинский дрон-камикадзе повредил автомобиль настоятеля храма в Горловке в ДНР

Фото: Yulii Zozulia / Globallookpress.com

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил автомобиль на территории храма в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько, передают РИА Новости.

Беспилотник залетел на территорию Свято-Андреевского храма во время праздничного богослужения и повредил автомобиль настоятеля храма. Пострадавших нет.

Ранее ВСУ атаковали беспилотником транспортный цех Запорожской атомной электростанции. Критических разрушений не зафиксировано.

До этого украинский дрон-камикадзе попал в жилые дома в Белгородской области. Из мирных жителей никто не пострадал.

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      Илья Таксюр
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