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19:47, 23 мая 2024Бывший СССР

В России ответили на слова командира ВСУ о территориальных уступках Киева Москве

Джабаров назвал пробным шагом Украины слова бойца ВСУ о возможных уступках Киева
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на слова командира 57-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), полковника Александра Бакулина, допустившего территориальные уступки Киева Москве. В беседе с «Лентой.ру» сенатор назвал пробным шагом Украины заявление бойца ВСУ о возможности территориальных уступок.

Ранее Бакулин заявил, что Украина может допустить территориальные уступки ради завершения конфликта с Россией. Полковник прокомментировал перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув, что любой военный конфликт неизбежно заканчивается мирными переговорами и сделками. Бакулин допустил, что Киев будет вынужден пойти на территориальные уступки по примеру Финляндии в годы советско-финской войны 1939-1940 годов.

«Это говорит военный, который непосредственно видит, что происходит на фронте, на линии боевого соприкосновения, что не хватает людей, мобилизация пробуксовывает, народ разбегается, а большинством поступающего оружия даже некому управлять. Это может быть фейк, а может быть пробным шагом. Надо следить за развитием событий. Наше дело правое, мы все делаем правильно, не спешим, не форсируем события, постепенно выматываем силы нашего противника», — заявил Джабаров.

Он также ответил на вопрос о том, необходимо ли России усилить активность на дипломатическом фронте для перехода к мирному процессу.

«Россия на дипломатическом фронте была активно все годы после 2014 года. Мы шли на уступки, на все соглашения, (...) но это не помогло, поэтому сейчас все решают военные. (...) Когда Украина проявит желание заключить мирный договор, тогда дипломаты и проявят свое искусство», — подчеркнул сенатор.

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