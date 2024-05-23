Российская фигуристка Камила Валиева объявила о начале музыкальной карьеры

Российская фигуристка Камила Валиева объявила о начале музыкальной карьеры. Ее слова приводит KP.RU.

Спортсменка заявила, что ее первый трек находится на стадии разработки. Блогер Леша Янгер подтвердил информацию и заявил, что готовит с Валиевой совместную композицию. Он добавил, что очень часто проводит время вместе с фигуристкой.

17 февраля стало известно, что Валиева выпустит песню с популярной российской исполнительницей Mia Boyka. Позднее было объявлено, что фигуристка станет ведущей шоу на Первом канале.

29 января Спортивный арбитражный суд отстранил Валиеву на четыре года за применение допинга. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, спортсменка не смогла доказать, что принимала запрещенный препарат триметазидин, который был обнаружен в ее пробе, неумышленно.