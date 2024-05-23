Выступающий в Греции футболист рассказал о тоске по России

Полузащитник греческого ПАОК Магомед Оздоев заявил, что скучает по России

Полузащитник греческого ПАОК Магомед Оздоев рассказал о тоске по России. Его слова приводит «Чемпионат».

«Я скучаю по родине. Всю сознательную жизнь я прожил в России», — заявил он. Оздоев поделился, что ему приятно, что за его карьерой следят в родной стране.

Ранее Оздоев сравнил уровень чемпионатов России и Греции по футболу. По его мнению, Российская премьер-лига сильнее греческого чемпионата.

Оздоев перешел в ПАОК 7 августа 2023 года. В сезоне-2023/2024 31-летний хавбек провел за команду 50 матчей во всех турнирах, где забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.