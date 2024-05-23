Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Екатерина Александрова
1:2
Завершен
Магда Линетт
Страсбург
УНИКС
92:87
Завершен
Локомотив-Кубань
Единая лига ВТБ|1/2 финала
Аталанта
3:0
Завершен
Байер
Лига Европы|Финал
Нью-Йорк Рейнджерс
0:3
Завершен
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 1-й матч
07:13, 23 мая 2024Спорт

Выступающий в Греции футболист рассказал о тоске по России

Полузащитник греческого ПАОК Магомед Оздоев заявил, что скучает по России

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Полузащитник греческого ПАОК Магомед Оздоев рассказал о тоске по России. Его слова приводит «Чемпионат».

«Я скучаю по родине. Всю сознательную жизнь я прожил в России», — заявил он. Оздоев поделился, что ему приятно, что за его карьерой следят в родной стране.

Ранее Оздоев сравнил уровень чемпионатов России и Греции по футболу. По его мнению, Российская премьер-лига сильнее греческого чемпионата.

Оздоев перешел в ПАОК 7 августа 2023 года. В сезоне-2023/2024 31-летний хавбек провел за команду 50 матчей во всех турнирах, где забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      «Вопрос рассматривается». В Польше задумались об уничтожении российских ракет над Украиной

      Полиция задержала спрятавшего в тайник сотни свертков с наркотиками россиянина

      На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей

      Замеченный на юге России неопознанный объект сняли на видео

      Выступающий в Греции футболист рассказал о тоске по России

      ФСБ задержала подозреваемых в шпионаже в пользу Украины жителей Мариуполя

      На Украине рассказали о появлении групп бунтарей из-за недовольства мобилизацией

      Названа самая популярная дата рождения в России

      Популярную модель засняли в купальнике на отдыхе

      Назван главный покупатель российского газа в ЕС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше