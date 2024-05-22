Российский футболист сравнил уровень РПЛ и чемпионата Греции

Футболист ПАОК Магомед Оздоев рассказал, что РПЛ сильнее чемпионата Греции

Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев сравнил уровень чемпионатов России и Греции по футболу. Его слова приводит «Чемпионат».

Оздоев рассказал, что Российская премьер-лига (РПЛ) сильнее греческого чемпионата. «Единственное отличие от России: первая четверка в Греции плюс-минус одинакового уровня, тут каждая может бороться за чемпионство. В России же есть большой гегемон — это "Зенит". Одна команда. В Греции такого нет», — заявил он. Футболист добавил, что в остальном в России более сбалансированный чемпионат.

Ранее Оздоев сравнил зарплаты в чемпионатах России и Греции. По его словам, в топ-клубах обеих стран игроки получают примерно одинаково.

31-летний Оздоев перешел в ПАОК 7 августа 2023-го. В нынешнем сезоне он провел за команду 50 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.