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20:08, 22 мая 2024Спорт

Российский футболист сравнил уровень РПЛ и чемпионата Греции

Футболист ПАОК Магомед Оздоев рассказал, что РПЛ сильнее чемпионата Греции

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев сравнил уровень чемпионатов России и Греции по футболу. Его слова приводит «Чемпионат».

Оздоев рассказал, что Российская премьер-лига (РПЛ) сильнее греческого чемпионата. «Единственное отличие от России: первая четверка в Греции плюс-минус одинакового уровня, тут каждая может бороться за чемпионство. В России же есть большой гегемон — это "Зенит". Одна команда. В Греции такого нет», — заявил он. Футболист добавил, что в остальном в России более сбалансированный чемпионат.

Ранее Оздоев сравнил зарплаты в чемпионатах России и Греции. По его словам, в топ-клубах обеих стран игроки получают примерно одинаково.

31-летний Оздоев перешел в ПАОК 7 августа 2023-го. В нынешнем сезоне он провел за команду 50 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

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      Дарья Коршунова
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