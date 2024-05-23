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20:45, 23 мая 2024Наука и техника

Появилась возможность скачать крупное обновление Windows 11 заранее

Ранняя версия Windows 11 24H2 стала доступной для всех желающих

Фото: Unsplash

Корпорация Microsoft выпустила предварительную версию крупного обновления Windows 11 24H2. Об этом сообщает издание The Verge.

По словам журналистов медиа, у пользователей появилась возможность скачать глобальное обновление заранее. Публичная версия апдейта 24H2 будет доступна осенью, однако разработчики смогут загрузить ее уже сейчас.

Специалисты объяснили, что для этого нужно зайти в «Центр обновления Windows», а затем зарегистрироваться в программе Windows Insider. В настройках ОС необходимо выбрать опцию «Предварительный просмотр выпуска». После этого на компьютер установится предварительная версия обновления.

Апдейт 24H2 включает несколько нововведений. Так, в Windows 11 появится встроенный нейросетевой помощник Copilot, новый режим энергосбережения, возможность вводить расширенные команды для разработчиков, поддержка новых архивов в приложении «Проводник», функция улучшения звука во время видеозвонков Voice Clarity и многие другие особенности.

В конце мая американская корпорация Microsoft анонсировала появление новых функций искусственного интеллекта (ИИ) в Windows 11. В числе прочих ОС получит обновленного ассистента Copilot, функцию суперразрешениия для видеоигр и опцию «Живые субтитры» для видеозвонков.

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      Андрей Ставицкий
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