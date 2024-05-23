Появилась возможность скачать крупное обновление Windows 11 заранее

Ранняя версия Windows 11 24H2 стала доступной для всех желающих

Корпорация Microsoft выпустила предварительную версию крупного обновления Windows 11 24H2. Об этом сообщает издание The Verge.

По словам журналистов медиа, у пользователей появилась возможность скачать глобальное обновление заранее. Публичная версия апдейта 24H2 будет доступна осенью, однако разработчики смогут загрузить ее уже сейчас.

Специалисты объяснили, что для этого нужно зайти в «Центр обновления Windows», а затем зарегистрироваться в программе Windows Insider. В настройках ОС необходимо выбрать опцию «Предварительный просмотр выпуска». После этого на компьютер установится предварительная версия обновления.

Апдейт 24H2 включает несколько нововведений. Так, в Windows 11 появится встроенный нейросетевой помощник Copilot, новый режим энергосбережения, возможность вводить расширенные команды для разработчиков, поддержка новых архивов в приложении «Проводник», функция улучшения звука во время видеозвонков Voice Clarity и многие другие особенности.

В конце мая американская корпорация Microsoft анонсировала появление новых функций искусственного интеллекта (ИИ) в Windows 11. В числе прочих ОС получит обновленного ассистента Copilot, функцию суперразрешениия для видеоигр и опцию «Живые субтитры» для видеозвонков.