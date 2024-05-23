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14:35, 23 мая 2024Забота о себе

Заболевшая редким видом рака девушка рассказала о первых симптомах

22-летняя Жасмин Рэйвен назвала шишку на шее первым симптомом рака носоглотки

Фото: Lucas Vasques / Unsplash

22-летняя студентка медицинского университета Жасмин Рэйвен рассказала, что врачи шесть месяцев не могли найти у нее рак носоглотки, хотя она испытывала явные симптомы. Историю девушки опубликовало издание The Sun.

Главной трудностью диагностики Рэйвен стал возраст. По ее словам, врачи были уверены, что у такой молодой девушки не может быть рака. Впервые девушка обратилась в больницу в сентябре 2023 года, когда у нее на шее появилась странная шишка. Однако врач не нашел ничего подозрительного и сказал, что у нее увеличился лимфатический узел из-за гриппа. «Они думали, что это просто вирус. Я же знала, что это не грипп», — рассказала Рэйвен.

Студентке удалось добиться направления к отоларингологу, который согласился сделать биопсию. Однако ожидание процедуры затянулось на шесть месяцев. Рэйвен утверждает, что за это время она оглохла на одно ухо. Кроме того, на шее помимо первой опухоли стали появляться и другие. «У меня была одна шишка, а к тому времени, когда я начала лечение, их было пять или шесть», — отметила девушка. В конце концов у Рэйвен нашли редкий вид рака, поразивший носоглотку, а затем лимфатические узлы.

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Девушка призвала всех, кто столкнулся со странными симптомами, прислушиваться к своим ощущениям. По ее мнению, лучше пройти обследование и убедиться в отсутствии серьезного заболевания, чем упустить время для лечения. Кроме того, она назвала тревожные симптомы рака, которые ощущала сама: непроходящие шишки на шее, потеря слуха, заложенность носа, головная боль, шум в ушах и сложности с глотанием.

Ранее сообщалось, что из-за вовремя не диагностированного эндометриоза жительницу Лондона три года принимали за беременную. Внешность женщины изменилась из-за терапии.

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      Екатерина Улитина
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