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10:37, 23 мая 2024Силовые структуры

Задержанный замглавы Генштаба стал владельцем квартиры за карьеру в Минобороны

Задержанный генерал Шамарин приватизировал квартиру за карьеру в Минобороны

Фото: Sergey Petrov /news.ru / Globallookpress.com

Задержанный начальник главного управления связи генерал-лейтенант Вадим Шамарин, являющийся заместителем начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, в период с 2012 по 2014 годы приватизировал квартиру площадью 82,6 квадратных метра, выяснила «Лента.ру», проанализировав данные из деклараций за 2011-2019 годы.

В 2011 году у Шамарина в собственности была одна квартира площадью 37,5 квадратных метра, а также автомобиль Toyota RAV4, оформленный на супругу. В пользовании у него и его семьи также была квартира 87 квадратных метра. Заработал за этот год Шамарин 1,9 миллиона рублей, жена — 300 тысяч.

В 2012 году квартиру площадью 82,6 квадратных метра Шамарину передали по договору социального найма. В 2013 году Шамарин приватизировал ее.

До 2019 года у Шамарина оставались в собственности две квартиры площадью 37,5 квадратных метра и 82,6 квадратных метра, а также все тот же автомобиль, оформленный на супругу, Toyota RAV4. По данным декларации, в 2018 году доход Шамарина составил 2,9 миллиона рублей, а доход его жены — 873 тысячи.

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Утром 23 мая стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали начальника Главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Главного связиста Российской армии доставили на допрос по делу о предполагаемых махинациях в Главное военное следственное управление Следственного комитета России (СКР).

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