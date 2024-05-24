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11:20, 24 мая 2024Спорт

Агент Миранчука высказался о возможности привезти кубок Лиги Европы в Россию

Агент Шпинев: Алексей Миранчук не планирует привозить кубок Лиги Европы в Россию

Фото: Alberto Mariani / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В команде полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука высказались о возможности привезти кубок Лиги Европы в Россию. Слова агента игрока Вадима Шпинева приводит ТАСС.

«Планируются ли праздничные мероприятия в России, привезет ли кубок? Думаю, что не получится каких-то празднеств с кубком и медалями», — заявил Шпинев. Он добавил, что впечатление от победы немного смазано, потому что футболист провел решающий матч в запасе.

22 мая «Аталанта» выиграла Лигу Европы. В финале турнира итальянцы победили «Байер» (3:0), для которого это поражение стало первым в сезоне.

Всего в нынешнем сезоне на счету Миранчука 40 матчей во всех турнирах. Он забил четыре мяча и сделал десять результативных передач.

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      Дарья Коршунова
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