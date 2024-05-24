Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:04, 24 мая 2024Путешествия

Более 200 пассажиров эвакуировали из российского самолета из-за утечки топлива

Aviaincident: в Жуковском в Airbus «Уральских авиалиний» обнаружили течь топлива

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В подмосковном аэропорту Жуковский в самолете российской авиакомпании «Уральские авиалинии» обнаружили течь топлива. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла вечером в четверг, 23 мая, с Airbus A321, направлявшимся в Ташкент. После посадки пассажиров и закрытия дверей пилоты начали запускать двигатели воздушного судна. В этот момент сотрудник техобслуживания увидел течь топлива из левого полукрыла и доложил об этом экипажу и дежурным службам аэродрома.

Материалы по теме:
Один день из жизни самолета. Как все устроено?
Один день из жизни самолета. Как все устроено?
Реклама
19 апреля 2023
«Санкции дают о себе знать» В России начали часто ломаться самолеты. Насколько безопасно теперь на них летать?
«Санкции дают о себе знать»В России начали часто ломаться самолеты. Насколько безопасно теперь на них летать?
26 января 2024

Как сообщает источник, более 200 находившихся на борту пассажиров пришлось эвакуировать, а борт — отбуксировать на стоянку. Разлив площадью 31 квадратный метр ликвидировала пожарная служба.

По данным издания, течь произошла из-за залипания клапана перелива топлива после технических работ. После устранения неисправности самолет допустили к полетам. В итоге воздушное судно вылетело в точку назначения с задержкой более чем на 2,5 часа.

Ранее другой самолет этой же авиакомпании, летевший в Таджикистан, экстренно сменил курс в небе и приземлился в другом месте из-за больного пассажира. После посадки в аэропорту Самары борт встретили медики.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Авторитетного среди военных генерала Попова не выпустили из СИЗО. Он шутил и заявил в суде, что «бывало и хуже»

      В Госдуме подписали рекомендации по совершенствованию налоговой системы

      В Белоруссии задержали двоих граждан Таджикистана за подготовку к теракту

      Основатель Nvidia резко разбогател

      Раскрыта сумма полученной замгубернатора Краснодарского края взятки

      Певицу Нюшу заподозрили в пластике лица

      В России испытают робота-сапера

      Раскрыта дата выхода полнометражного фильма по сериалу «Король и Шут»

      Фитнес-тренер дала советы по выбору одежды и обуви для скандинавской ходьбы

      Госдеп США назвал Китай действующим лицом конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше