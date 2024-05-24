Более 200 пассажиров эвакуировали из российского самолета из-за утечки топлива

Aviaincident: в Жуковском в Airbus «Уральских авиалиний» обнаружили течь топлива

В подмосковном аэропорту Жуковский в самолете российской авиакомпании «Уральские авиалинии» обнаружили течь топлива. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла вечером в четверг, 23 мая, с Airbus A321, направлявшимся в Ташкент. После посадки пассажиров и закрытия дверей пилоты начали запускать двигатели воздушного судна. В этот момент сотрудник техобслуживания увидел течь топлива из левого полукрыла и доложил об этом экипажу и дежурным службам аэродрома.

Как сообщает источник, более 200 находившихся на борту пассажиров пришлось эвакуировать, а борт — отбуксировать на стоянку. Разлив площадью 31 квадратный метр ликвидировала пожарная служба.

По данным издания, течь произошла из-за залипания клапана перелива топлива после технических работ. После устранения неисправности самолет допустили к полетам. В итоге воздушное судно вылетело в точку назначения с задержкой более чем на 2,5 часа.

Ранее другой самолет этой же авиакомпании, летевший в Таджикистан, экстренно сменил курс в небе и приземлился в другом месте из-за больного пассажира. После посадки в аэропорту Самары борт встретили медики.

