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09:39, 24 мая 2024Силовые структуры

Бывшего зампрокурора российского региона осудили за взятку

В Новосибирске осудили на 4 года за взятку бывшего зампрокурора области Турбина

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Новосибирске суд приговорил бывшего заместителя прокурора региона Андрея Турбина к четырем годам колонии строгого режима за взятку. Об этом сообщает ТАСС.

Осужденного также оштрафовали более чем на 15 миллионов рублей и лишили чина «старший советник юстиции». Турбина признали виновным по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Гособвинение запрашивало для него 9,5 года колонии строгого режима.

По версии следствия, в 2017-2018 годах Турбин обещал коммерсанту за деньги помочь с переквалификацией обвинения на менее тяжкую статью Уголовного кодекса России и вынести необходимое процессуальное решение по делу. За это посредник передал прокурору три миллиона рублей и тысячу долларов.

5 апреля 2023 года в Казани задержали предпринимателя и экс-депутата города Куйбышев Михаила Колмогорова, объявленного в апреле 2022 года в международный розыск. Колмогоров обвиняется в даче взятки Турбину.

Бывшего зампрокурора Турбина задержали вместе с его начальником, бывшим прокурором Новосибирской области Владимиром Фалилеевым, 16 февраля 2022 года.

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