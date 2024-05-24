Джокович проиграл 44-й ракетке мира в полуфинале турнира ATP

Джокович проиграл 44-й ракетке мира Махачу в полуфинале турнира ATP

Первая ракетка мира серб Новак Джокович проиграл чеху Томашу Махачу в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Женеве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 24 мая, и продлилась три сета. Сербский теннисист потерпел поражение со счетом 4:6, 6:0, 1:6. Спортсмены провели на корте 2 часа и 7 минут. Турнир проходит на грунтовом покрытии.

В финале соревнований Махач, занимающий в рейтинге ATP 44-е место, сыграет с победителем матча Флавио Коболли — Каспер Рууд. Игра пройдет позднее 24 мая.

11 мая Джоковичу попали бутылкой по голове после матча второго круга на турнире АТР в Риме. Ему оказали медицинскую помощь.