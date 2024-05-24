Фитнес-эксперт назвала упражнения для исправления осанки дома

Эксперт Юрпалова посоветовала упражнение «кошка» для исправления осанки дома

Фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова назвала упражнения для домашней тренировки, которые помогут исправить осанку. Ее слова приводит Men Today.

Юрпалова посоветовала делать позу ребенка: встаньте на колени, опустите таз, животом лягте на бедра, руки вытяните вперед и почувствуйте растяжение позвоночника. Задержитесь в таком положении на 30 секунд.

Затем эксперт рекомендовала делать «кошку» шесть-восемь раз. Для этого встаньте на четвереньки, уперевшись на прямые руки и расположив ладони под плечами. На вдохе максимально округлите спину, на выдохе — прогните. «Следите, чтобы прогибалась и выгибалась только поясница, минимизируйте движения других мышц», — отметила Юрпалова.

Следующее упражнение — долгие выпады с поднятыми руками и вытяжением поясницы. Заключительное упражнение в комплексе — супермен. Для этого лягте на живот, прижав живот, грудь и таз к полу, а затем одновременно поднимайте ноги и руки. «Представляйте, что вы — Супермен, который вытягивается в струнку в полете», — объяснила Юрпалова.

Ранее тренер по балету Ксения Гуфранова дала совет для получения осиной талии. Она предложила делать упражнение «сотня».

