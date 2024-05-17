Тренер по балету дала совет для получения осиной талии

Тренер по балету Гуфранова предложила делать «сотню» для получения осиной талии

Соосновательница сети студий балета и растяжки Ксения Гуфранова дала совет для получения осиной талии. Об этом она рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

Гуфранова предложила делать упражнение «сотня». «Необходимо лечь на спину, ноги поднять и согнуть в коленях, руки вытянуть параллельно корпусу, живот подтянут. Теперь отрываем грудную клетку от пола, скручиваемся и начинаем пружинить, удерживать корпус на весу. Руки при этом напряжены, вытянуты и также пружинят, как будто хотят ударить по воздуху около десяти раз», — описала тренер правильную технику выполнения упражнения.

Еще одно эффективное упражнение на пресс, которое порекомендовала эксперт, — маятник. Исходное положение — лежа, ноги подняты перпендикулярно, руки на полу под 90 градусов от корпуса. Затем необходимо на вдохе опускать ноги вбок, а на выдохе возвращаться в центр. При этом спина должна оставаться прижатой к полу.

Ранее Гуфранова объяснила, как выбрать между фитнесом и железом для похудения к лету. Она рекомендовала отталкиваться от состояния организма, специфики цели и личных предпочтений. По ее словам, мягкий фитнес подходит большинству.