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16:59, 16 апреля 2024Спорт

Россиянам дали совет по выбору между фитнесом и железом для похудения к лету

Основательница студии растяжки посоветовала выбрать фитнес для похудения к лету

Фото: PxHere

Россиянам объяснили, как выбрать между фитнесом и железом для похудения к лету. Об этом «Ленте.ру» рассказала соосновательница сети студий балета и растяжки LEVITA Ксения Гуфранова.

Гуфранова рекомендовала отталкиваться от состояния организма, специфики цели и личных предпочтений. По ее словам, мягкий фитнес подходит большинству: в нем меньше противопоказаний, занятия легче адаптировать для любого уровня физической подготовки. При этом всегда важно учитывать медицинские противопоказания и особенности здоровья.

Если человек стремится накачать крупные мышцы, то здесь не обойтись без дополнительного веса. Когда мы работаем с собственным весом, то формируем красивый естественный рельеф, сильное подтянутое тело, но значительно увеличить мышцы в объемах не получится

Ксения Гуфрановасоосновательница международной сети студий балета и растяжки LEVITA

При возможности Гуфранова посоветовала комбинировать различные направления фитнеса. «Обратите внимание как реагирует ваше тело, как меняется настроение. Только занятия, которые радуют, могут затянуть в здоровый образ жизни, они позволят не только похудеть перед летом, но и зафиксировать результат», — отметила она, подчеркнув, что после тренировок не должно возникать болевых ощущений в суставах.

Ранее тренер Акулина Бахтурина назвала правило, следование которому поможет получить подтянутую фигуру к лету. По мнению специалиста, достичь результата поможет комплексный подход, при котором внимание будет уделяться не только физической активности, но и питанию.

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