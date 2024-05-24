Герой и бывший вице-президент России назвал арестованных генералов бутафорскими

Бывший вице-президент России Руцкой назвал бутафорскими арестованных генералов

Герой Советского Союза и бывший вице-президент России Александр Руцкой счел недавно арестованных в стране генералов бутафорскими. Его слова приводит Daily Storm.

«Все, что сегодня арестовывается и проводятся обыски, — это бутафорные генералы. Какие они генералы, кто их одел в форму военную и что у него было с головой, когда он это делал? (...) Гражданские лица, которые вообще не служили в армии, но ходят в форме военной. *** это, а не генералы!» — сказал он.

Руцкой также отметил, что подобные «ряженые» не воюют на поле боя в зоне проведения специальной военной операции. В свою очередь, гражданское население, добавил он, считает, что раз человек с погонами, значит он генерал.

23 мая задержали начальника управления департамента военного ведомства по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого. Еще одного человека из Минобороны — бывшего командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией ВС России генерал-майора Ивана Попова — 24 мая обвинили в хищении путем мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере.

Помимо того, 23 мая также был задержан начальник Главного управления связи ВС России генерал-лейтенант Вадим Шамарин. А в конце апреля был арестован заместитель министра обороны Тимур Иванов.