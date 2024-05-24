Мантуров рассказал о новой госпрограмме вооружений

Мантуров: в России формируют новую госпрограмму вооружений до 2034 года

В России формируют новую государственную программу вооружений на период до 2034 года. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров, передает РИА Новости.

«Сейчас идет формирование новой государственной программы вооружений на период с 2025 по 2034 год», — сказал он.

Мантуров отметил, что работа идет во взаимодействии с министерством промышленности и торговли, министерством обороны и Военно-промышленной комиссией. Специалисты формируют основные параметры и облик программы. Действующая госпрограмма вооружений завершится к следующему году.

В феврале Мантуров сообщил, что поставки беспилотных летательных аппаратов и морских дронов в Вооруженные силы России вырастут в 2024 году.

В апреле 2022 года занимавший пост вице-премьера Юрий Борисов сообщил, что новая государственная программа вооружения будет нацелена на создание оружия направленной энергии, кинетического оружия, роботизированных комплексов и систем управления с искусственным интеллектом.