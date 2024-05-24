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14:19, 24 мая 2024Спорт

Олимпийскую чемпионку из России лишили возможности выступить на Играх-2024

Чемпионку ОИ по стрельбе Бацарашкину лишили возможности выступить на Играх-2024

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Олимпийскую чемпионку по пулевой стрельбе россиянку Виталину Бацарашкину лишили возможности выступить на Играх-2024 в Париже. Об этом рассказала тренер спортсменки Наталья Кудрина, слова которой приводит ТАСС.

Бацарашкина не смогла получить нейтральный статус, чтобы принять участие в отборе на ОИ. «Выставили очень много условий. В частности, надо не быть связанным ни с армией, ни с "Динамо", ни с ДОСААФ, спортсмены должны быть абсолютно нейтральными. А она офицер Росгвардии, так что перспектив пока у нас ноль», — заявила Кудрина.

Тренер добавила, что ей также пришел отказ из-за принадлежности к «Динамо». По ее словам, российские нейтральные спортсмены сегодня — это молодые ребята, которые еще себя не проявили.

Бацарашкина — двукратная олимпийская чемпионка и двукратный серебряный Игр. Также в ее активе медали всех достоинств на чемпионате мира-2018.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе. При этом они не будут допущены к участию в параде делегаций на церемонии открытия Игр.

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