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Канада
6:3
Завершен
Словакия
ЧМ-2024|1/4 финала
Швейцария
3:1
Завершен
Германия
ЧМ-2024|1/4 финала
Швеция
2:1
Завершен
Финляндия
ЧМ-2024|1/4 финала
США
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Завершен
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06:02, 24 мая 2024Спорт

Определены полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею

В полуфиналах чемпионата мира Швеция сыграет с Чехией, а Канада — со Швейцарией

Фото: David W Cerny / Reuters

Сборная Чехии встретится с командой Швеции в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

В другой полуфинальной паре сойдутся сборные Канады и Швейцарии. Обе игры пройдут 25 мая в Праге на «О2 Арене».

Матчи 1/4 финала чемпионата мира завершились в четверг, 23 мая. сборная Канады со счетом 6:3 переиграла сборную Словакии, а национальная команда Швейцарии оказалась сильнее сборной Германии (3:1).

Сборная Чехии обыграла соперников из США со счетом 1:0, а шведы в овертайме одолели сборную Финляндии (2:1).

Чемпионат мира-2024 проходит в чешских Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея. Кроме того, болельщикам запретили проносить на трибуны любую символику двух стран.

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      Марина Совина
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