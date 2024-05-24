Определены полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею

В полуфиналах чемпионата мира Швеция сыграет с Чехией, а Канада — со Швейцарией

Сборная Чехии встретится с командой Швеции в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

В другой полуфинальной паре сойдутся сборные Канады и Швейцарии. Обе игры пройдут 25 мая в Праге на «О2 Арене».

Матчи 1/4 финала чемпионата мира завершились в четверг, 23 мая. сборная Канады со счетом 6:3 переиграла сборную Словакии, а национальная команда Швейцарии оказалась сильнее сборной Германии (3:1).

Сборная Чехии обыграла соперников из США со счетом 1:0, а шведы в овертайме одолели сборную Финляндии (2:1).

Чемпионат мира-2024 проходит в чешских Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея. Кроме того, болельщикам запретили проносить на трибуны любую символику двух стран.