Пас россиянина не помог «Далласу» победить в первом матче финала Запада НХЛ

«Даллас» проиграл «Эдмонтону» в матче финала Запада НХЛ, пас на счету Дадонова

Клуб «Даллас Старс» проиграл «Эдмонтон Ойлерс» в первом матче финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Далласе и завершилась проигрышем гостей во втором овертайме со счетом 2:3. Российский игрок хозяев Евгений Дадонов отметился голевым пасом, однако это не помогло команде победить.

Таким образом, счет в серии стал 1:0 в пользу «Эдмонтона». Вторая игра пройдет в Далласе в ночь на 26 мая.

В финале Востока играют «Флорида Пантерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В первом матче серии сильнее оказалась «Флорида» (3:0). Российский вратарь команды Сергей Бобровский оформил шатаут.

Победители конференций разыграют между собой Кубок Стэнли. Действующими обладателями трофея являются игроки «Вегас Голден Найтс».