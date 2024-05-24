Российский вратарь пошутил о возможном переходе в ПСЖ

Вратарь «Краснодара» Сафонов о переходе в ПСЖ: устал уже круассаны есть в Париже

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов пошутил о возможном переходе в «Пари Сен-Жермен». Его слова доступны в Telegram-канале его девушки Марины Кондратюк.

«Мы уже в Париже, ребята, чего уж там. СМИ написали всю правду. Ты в Париже?» — обратилась Кондратюк к Сафонову. В ответ футболист заявил: «Да. Устал уже круассаны есть».

Об интересе ПСЖ к Сафонову стало известно 22 мая. Сообщалось, что французский клуб уже связывался с руководством «Краснодара» насчет возможного трансфера. Отмечалось, что россиянин рассматривается в качестве дублера Джанлуиджи Доннаруммы.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сафонов провел 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей. Десять встреч голкипер завершил всухую. В составе сборной России он провел 13 матчей.