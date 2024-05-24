Украинский футболист объяснил отказ от гражданства ради выступлений в России

Футболист Червяков: хочу играть в России, поэтому отказался от паспорта Украины

Украинский футболист московского «Торпедо» Руслан Червяков в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» объяснил отказ от гражданства ради выступлений в России.

Спортсмен заявил, что по российскому законодательству он может иметь два паспорта, однако хочет играть за сборную России, поэтому он отказался от спортивного гражданства Украины. «Туда мне путь закрыт. У меня мечта — стоять в майке сборной России под гимн страны с правой рукой на гербе. Засыпаю с этой мыслью», — добавил он.

Червяков выступает за «Торпедо» с лета 2023 года. До этого он представлял украинские «Днепр», «Шахтер» и «Ингулец».

Ранее украинский футболист Артур Мурза, выступающий за российский клуб «Муром» из Второй лиги, описал отношение к России. «Меня воспитали на дружбе между украинцами и русскими. Россия всегда будет для меня братской страной», — поделился он.