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19:53, 24 мая 2024Наука и техника

В России испытают робота-сапера

«РАТМ Холдинг» рассказал о завершающихся испытаниях робота для разминирования

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Компания «Комплит Техник» (актив «РАТМ Холдинга») завершает опытные испытания перспективного робота-сапера. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга, передает ТАСС.

Отмечается, что испытания комплексов дистанционного обнаружения и уничтожения взрывоопасных предметов (ВОП) завершают совместно с Фондом развития гуманитарного разминирования.

«Проведена серьезная работа по изучению различных технологий гуманитарного разминирования территорий с использованием беспилотных систем и искусственного интеллекта. Из них выбрана уникальная методика, наиболее эффективная на практике. Сегодня в Новосибирске завершаются испытания нового роботизированного комплекса, созданного по данной технологии, применение которого станет прорывом в области разминирования», — рассказал президент «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран, слова которого приводит пресс-служба.

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В компании подчеркнули, что комплекс способен обнаруживать взрывоопасные предметы (ВОП) на поверхности земли и в слое грунта. Робот-сапер может создавать безопасные для специалистов разминирования проходы, уничтожая все ВОП. Это снижает риск для жизни и здоровья саперов, а также в несколько раз увеличивает эффективность их работы.

В апреле стало известно, что российские саперы применили робота «Скорпион» для снятия растяжек в ходе разминирования Авдеевки. Комплекс весом около 30 килограммов позволяет поддеть и досмотреть подозрительный предмет.

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      Даниил Иринин
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