Звезда советского кино стала жертвой черных риелторов

У советской актрисы Ольги Гобзевой пытаются отобрать квартиру в центре Москвы

У звезды советского кино, монахини Ольги Гобзевой пытаются отобрать квартиру в центре Москвы, в которой она прожила более 40 лет. О том, что она стала жертвой черных риелторов, бывшая актриса заявила в студии программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия».

Ольга Гобзева снялась в фильмах «Мальчики», «Фокусник», «Капитан Соври-голова» и «Мне двадцать лет», однако в 1993 году, после участия более чем в 50 картинах, она выбрала духовную жизнь и была пострижена в иноческий чин.

Теперь недвижимостью в Басманном районе, принадлежащей актрисе, хотят завладеть обманным путем. По словам 81-летней женщины, проблемы начались после того, как на нее подали в суд за то, что она, не находясь в тот момент дома, якобы затопила подвал, принадлежащий предпринимательнице Елене Карамышевой. Уточняется, что в одной Москве бизнесменша владеет жильем на сумму в миллиард рублей. В данный момент она находится в Монако.

За первым сфабрикованным делом последовали второе и третье. О проведенных экспертизах Гобзеву не уведомили, после чего потребовали от нее заплатить за нанесенный чужому имуществу ущерб в 78, 350 и 150 тысяч соответственно. С оплатой компенсаций и работы адвокатов женщине помог в том числе режиссер Никита Михалков, который перевел ей более 300 тысяч рублей.

Кроме того, бывшая актриса рассказала, что владелица подвала несколько раз настаивала на том, чтобы она обменяла квартиру в центре Москвы на другую. «Она мне предложила переехать. Сказала: "Матушка, на окраине города Москвы лучше воздух". Потом она мне предложила квартиру в доме, который был на снос. Потом она предложила квартиру без лифта...» — сообщила потерпевшая. Она считает, что ее жилье нужно предпринимательнице, поскольку оно находится на первом этаже и за счет этого «органично вплетается в ее владения». Наконец, Гобзева выяснила, что она не единственная, кто пострадал от Карамышевой: так, ее соседке предъявили иск за заливы на сумму в миллион рублей, что вынудило ее съехать из своей квартиры.

Ведущие программы провели собственное расследование и выяснили, что в квартире монахини стоят датчики, сигнализирующие о протечке. Посетив подвальные помещения, которые якобы затопила Гобзева, они также не обнаружили следов залива.

Бывшая актриса отметила, что сложившаяся ситуация ее возмущает. Она призналась, что находится в тяжелом положении и нуждается в помощи, чтобы жилье не досталось аферистам. «Старомосковский, древнемосковский дух этого места сохранен. Энергетика, конечно, очень высокая, очень духовная. И она мне, конечно, дорога. И здесь все завязано так, все переплетено... Что, наверное, мне надо дожить в моей Москве, которую я люблю, которую я почитаю», — описала свой дом в центре Москвы она.

Ранее в мае стало известно, что в борьбу за квартиру Нонны Мордюковой вступил ее младший внук Владимир.