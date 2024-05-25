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13:13, 25 мая 2024Наука и техника

Археологи обнаружили затопленную американскую подлодку времен Второй мировой

У берегов Японии нашли легендарную подлодку США времен Второй мировой войны

Фото: U.S. Navy

У берегов Японии обнаружили одну из легендарных подлодок Второй мировой войны. Об этом сообщает Business Insider.

Археологи нашли затопленную в 1944 году американскую субмарину USS Harder, которая совершала дерзкие атаки на японский флот, возле острова Окинава. По данным археологического отдела Командования истории и наследия ВМС США, субмарина была обнаружена на глубине более 900 метров на дне Южно-Китайского моря, она почти не повреждена, за исключением боевой рубки.

Подлодку нашли участники проекта Lost 52, посвященного поиску и увековечению памяти всех 52 американских подводных лодок, затонувших во время войны. Lost 52 возглавляет предприниматель и исследователь океана Тим Тейлор вместе с дайвером Кристиной Деннисон. Они использовали передовую подводную робототехнику, чтобы найти USS Harder и сделать его снимки.

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Подлодка USS Harder, известная своим девизом Hit'em Harder («Бей их сильнее»), была затоплена 24 августа 1944 года после того, как ее экипаж подбил огромное количество кораблей противника. На борту находились семьдесят девять военнослужащих, в том числе знаменитый командир судна Сэмюэл Дили. Причиной затопления стали подводные бомбы.

Ранее сообщалось, что исчезнувший со всем экипажем проклятый корабль нашли спустя 115 лет. Корабль пропал 1 мая 1909 года. С грузом соли он следовал за большим грузовым судном, разбивающим льдины, но попал под сильный порыв ветра и исчез.

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      Антонина Черташ
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