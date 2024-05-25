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15:15, 25 мая 2024Спорт

«Бавария» определилась с новым главным тренером

Новым главным тренером «Баварии» станет бельгиец Венсан Компани

Фото: Ian Walton / Reuters

Мюнхенская «Бавария» определилась с новым главным тренером, им станет бельгиец Венсан Компани. Об этом пишет Sky Sports.

«Бавария» должна будет выплатить компенсацию в размере 10-12 миллионов евро нынешнему клубу Компани — английскому «Бернли». Под руководством бельгийца эта команда по итогам нынешнего сезона вылетела из Английской Премьер-лиги (АПЛ), заняв предпоследнее место.

Контракт 38-летнего специалиста с мюнхенским клубом будет рассчитан до лета 2027 года. Карьеру тренера Компани начал в 2019-м, когда возглавил бельгийский «Андерлехт». Со своей второй командой, «Бернли», Компани выиграл Чемпионшип в сезоне 2022/2023.

Ранее главным претендентом на пост тренера «Баварии» вместо Томаса Тухеля называли немца Ханса-Дитера Флика. По неофициальным данным, он возглавит испанскую «Барселону», сменив Хави.

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      Илья Костин
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