Дацик потерпел поражение в бою по правилам бокса

Дацик потерпел поражение в бою с ирландцем Шоном Тернером по правилам бокса

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик потерпел поражение от ирландца Шона Тернера в бою по правилам бокса. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в пятницу, 25 мая, в подмосковсной Балашихе. Судьи раздельным решением судей отдали победу спортсмену из Ирландии.

Перед боем к Дацику обратился боец ММА Александр Емельяненко. Спортсмен предрек соотечественнику поражение.

1 апреля бойцовский промоушен Ural FC по техническим причинам отменил турнир с реваншем Емельяненко и Дацика. Соревнования должны были пройти в Москве 12 апреля.