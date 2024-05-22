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12:00, 22 мая 2024Спорт

Александр Емельяненко обратился к Дацику

Александр Емельяненко предрек Дацику поражение в ближайшем бою

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко в своем Telegram-канале обратился к соотечественнику Вячеславу Дацику.

Спортсмен предрек Дацику поражение в ближайшем бою с ирландцем Шоном Тернером. «Тебя вырубят, ты будешь спать. Мне не будет смысла с тобой, битой собакой, потом драться», — заявил Емельяненко.

Он также призвал Дацика задуматься. «На что ты обмениваешься: то ли провести грандиозное событие — подраться с Александром Емельяненко, то ли остаться битой рыжей собакой», — добавил боец.

1 апреля бойцовский промоушен Ural FC по техническим причинам отменил турнир с реваншем Емельяненко и Дацика. Соревнования должны были пройти в Москве 12 апреля. Дацик проведет бой с Тернером 24 мая в Балашихе.

В сентябре 2022 года Дацик нокаутировал Емельяненко в боксерском поединке. Потерпевший поражение спортсмен пропустил удар в голову на 12-й секунде, и судья остановил схватку.

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      Алексей Гусев
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