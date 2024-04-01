Реванш Емельяненко и Дацика отменили

Бойцовский промоушен Ural FC отменил турнир с реваншем Емельяненко и Дацика

Бойцовский промоушен Ural FC отменил турнир с реваншем Александра Емельяненко и Владислава Дацика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В лиге заявили, что международный турнир по кулачным боям и боксу в ММА-перчатках Ural FC 7 не состоится по техническим причинам. Соревнования должны были пройти в Москве 12 апреля.

Менеджер Емельяненко Никита Бурчак рассказал «Матч ТВ», что боец был в отличной форме перед поединком. «Реванш с Дациком так или иначе состоится, но где и когда — узнаем попозже», — добавил он.

В сентябре 2022 года Дацик нокаутировал Емельяненко в боксерском поединке. Потерпевший поражение спортсмен пропустил удар в голову на 12-й секунде, и судья остановил схватку.

