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12:36, 25 мая 2024Спорт

Экс-тренера сборной России Черчесова назвали претендентом на пост в клубе РПЛ

Станислав Черчесов может возглавить «Пари НН», если клуб останется в РПЛ

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Экс-тренера сборной России Станислава Черчесова назвали претендентом на пост в клубе Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород». Об этом пишет «Чемпионат».

Черчесов может возглавить «Пари НН» в том случае, если клуб сохранит место в РПЛ. На данный момент нижегородская команда занимает 14-е место в таблице, находясь в зоне стыковых матчей.

Черчесов тренировал сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего Чемпионата мира — 2018. Также в качестве тренера специалист становился чемпионом Польши и Венгрии с «Легией» и «Ференцварошем» соответственно. Черчесов брал серебряные медали чемпионата России с московским «Спартаком» в сезоне 2007 года.

Ранее стало известно, что Черчесов является претендентом на пост главного тренера московского «Локомотива» в случае ухода из клуба Михаила Галактионова. Кроме бывшего наставника сборной России, вероятным сменщиком Галактионова называли серба Марко Николича, который уже работал в «Локомотиве».

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      Илья Костин
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