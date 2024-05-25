Эрдоган оценил ущерб экономике Турции от землетрясения 2023 года

Эрдоган оценил ущерб Турции от землетрясения 2023 года в 104 миллиарда долларов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил ущерб от землетрясений 2023 года в 104 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Эрдоган назвал эту цифру, когда говорил о нынешнем состоянии турецкой экономики в ходе 37-й Генеральной ассамблеи Совета внешнеэкономических связей.

«В дополнение ко всем этим проблемам Турция пережила сильнейшее землетрясение. Землетрясения 6 февраля унесли жизни более 53 тысяч человек. Стоимость ущерба землетрясения, от которого пострадали в общей сложности 11 провинций и 14 миллионов человек, составила 104 миллиарда долларов для нашей экономики. Были разрушены не только дома, но и производственные мощности», — сказал турецкий лидер.

По его словам, инфраструктура городов юго-востока Турции была серьезно повреждена: были разрушены торговые центры, закрыты производства. Эрдоган отметил, что из-за катаклизма было потеряно около 170 тысяч рабочих мест. «Ни одна экономика, какой бы развитой она ни была, включая Европу и Америку, не может легко преодолеть такую катастрофу», — отметил он.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 балла произошли 6 февраля 2023 года в городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах.

Ранее прокуратура Анкары начала расследование возможного заговора с целью свержения властей после волны арестов сотрудников турецких силовых ведомств, которых подозревают в членстве в организации «Айхан Бора Каплан», признанной в республике преступной.

