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23:10, 25 мая 2024Спорт

Футболист «Спартака» получил перелом черепа в заключительном матче сезона

Футболист «Спартака» Литвинов получил перелом черепа в матче 30-го тура РПЛ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов получил перелом в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга». Об этом «Чемпионату» сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Зеленов заявил, что у Литвинова перелом одной из костей лицевого черепа. Отмечается, что восстановление займет примерно три недели. В «Спартаке» пожелали здоровья спортсмену.

Ранее 25 мая «Спартак» сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 0:0. Литвинова заменили на 64-й минуте после того, как игрок получил удар локтем от соперника.

«Спартак» расположился на пятом месте в РПЛ, набрав 50 очков. Чемпионом в шестой раз стал петербургский «Зенит». Литвинов провел 31 матч во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

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      Анастасия Борисова
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