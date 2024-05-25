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17:50, 25 мая 2024Спорт

Команда обвинила сексуально помешанную невесту в плохой игре футболиста

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Немецкий «Айнтрахт» обвинил невесту Кевина Траппа в плохой игре футболиста. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild.

По информации источника, руководство клуба считает, что Трапп не полностью сосредоточен на футболе. По мнению «Айнтрахте», невеста вратаря, бразильская супермодель Изабель Гулар, отвлекает игрока, так как она «сексуально помешана».

Трапп и Гулар помолвлены с 2018 года, однако пока не вступили в брак. В начале их отношений, когда Трапп выступал за ПСЖ, Гулар рассказала об их сексуальной жизни, заявив, что Трапп ввел строгий запрет на секс, если его команда проигрывала.

Трапп выступает за «Айнтрахт» с 2019 года. Вместе с командой он стал победителем Лиги Европы. Также вратарь становился двукратным чемпионом Франции в составе ПСЖ.

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      Анастасия Борисова
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