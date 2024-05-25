На Западе указали на удары в адрес Зеленского от США и Китая

Bloomberg: мирная инициатива Китая и отказ Байдена стали ударами для Зеленского

Мирная инициатива Бразилии и Китая по урегулированию конфликта на Украине, а также отказ президента США Джо Байдена посетить саммит в Швейцарии, стали ударами для украинского лидера Владимира Зеленского, передает Bloomberg.

«Главный дипломатический шаг президента Украины Владимира Зеленского по обеспечению более широкой глобальной поддержки против России потерпел двойной удар менее чем за месяц до того, как лидеры соберутся на некогда амбициозный саммит», — пишет издание.

18 мая Белый дом отказался анонсировать возможную поездку Байдена на конференцию по Украине в Швейцарию.

Позднее стало известно, что Байден не приедет на саммит в Швейцарии из-за других планов. По данным Bloomberg, американский лидер «скорее всего» пропустит конференцию, так как он собирается присутствовать на акции по сбору средств в Калифорнии вместе с Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими звездами.

24 мая Бразилия и Китай предложили провести новую конференцию по Украине, которая будет устраивать как Москву, так и Киев. Данный документ стал первой международной декларацией, подписанной Китаем по вопросу специальной военной операции. Содержание текста во многом повторяет озвученные ранее председателем КНР Си Цзиньпином принципы урегулирования конфликта на Украине.