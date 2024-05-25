Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:33, 25 мая 2024Мир

На Западе указали на удары в адрес Зеленского от США и Китая

Bloomberg: мирная инициатива Китая и отказ Байдена стали ударами для Зеленского
СюжетРакетные удары по Украине:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Мирная инициатива Бразилии и Китая по урегулированию конфликта на Украине, а также отказ президента США Джо Байдена посетить саммит в Швейцарии, стали ударами для украинского лидера Владимира Зеленского, передает Bloomberg.

«Главный дипломатический шаг президента Украины Владимира Зеленского по обеспечению более широкой глобальной поддержки против России потерпел двойной удар менее чем за месяц до того, как лидеры соберутся на некогда амбициозный саммит», — пишет издание.

18 мая Белый дом отказался анонсировать возможную поездку Байдена на конференцию по Украине в Швейцарию.

Позднее стало известно, что Байден не приедет на саммит в Швейцарии из-за других планов. По данным Bloomberg, американский лидер «скорее всего» пропустит конференцию, так как он собирается присутствовать на акции по сбору средств в Калифорнии вместе с Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими звездами.

24 мая Бразилия и Китай предложили провести новую конференцию по Украине, которая будет устраивать как Москву, так и Киев. Данный документ стал первой международной декларацией, подписанной Китаем по вопросу специальной военной операции. Содержание текста во многом повторяет озвученные ранее председателем КНР Си Цзиньпином принципы урегулирования конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль отреагировал на сообщения о готовящейся мобилизации. Стоит ли россиянам готовиться к новой волне?

      Стало известно о состоянии госпитализированных после срыва крыши школы детей

      В Белоруссии сообщили о наличии всего необходимого для защиты страны

      Двое мужчин с боем перешли границу Украины и Румынии

      Российского слесаря задержали после поджога на железной дороге

      Страны G7 заявили о прогрессе в переговорах о прибыли от российских активов

      Экс-тренера сборной России Черчесова назвали претендентом на пост в клубе РПЛ

      Новые взрывы раздались в Харькове

      Россиянам пообещали полные беспилотных автомобилей дороги

      В Аргентине из-за холодов временно прекратили поставки газа местным предприятиям

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше