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16:29, 25 мая 2024Спорт

Надаль заявил о возможном завершении карьеры

Испанец Рафаэль Надаль заявил о возможном завершении карьеры через месяц

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Многократный чемпион турниров Большого шлема испанец Рафаэль Надаль заявил о возможном завершении карьеры через месяц. Об этом сообщает Agence France-Presse.

«Дайте мне немного времени, и, возможно, через месяц я скажу, что прекращаю. Есть большая вероятность, что впереди мой последний "Ролан Гаррос"», — заявил Надаль. При этом он отметил, что сейчас чувствует себя лучше, чем месяц назад.

Французский турнир Большого шлема «Ролан Гаррос» стартует в Париже 26 июня. В первом круге Надаль сыграет против немца Александра Зверева. За карьеру испанец выиграл «Ролан Гаррос» 14 раз — больше, чем любой другой теннисист в истории.

В апреле стало известно, что Надаль посетил российскую теннисистку Алину Корнееву в больнице в Барселоне. Корнеева является воспитанницей академии Надаля.

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      Илья Костин
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