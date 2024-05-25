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01:02, 26 мая 2024Экономика

Россия и Польша договорились по одному вопросу

Reuters: Россия и Польша договорились по транзиту казахстанской нефти в Германию

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Польская PERN и российская «Транснефть» договорились о продолжении транзита казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». О решении вопроса сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Транзит мог остановиться в июне из-за сложностей с оплатой. «Транснефть» требовала от польской стороны оплатить услуги по измерению газа на своей базе в Адамово. В PERN же считали, что перевод денег может считаться нарушением санкций. Предполагается, что к оплате будет привлечена некая компания из Словакии, что сможет избежать последствий для сторон.

Россия и Казахстан договорились о поставках нефти в Германию в конце прошлого года. Речь идет про 1,2 миллиона тонн в год.

Осенью прошлого года немецкое издание Tagesschau написало, что идущая по нефтепроводу «Дружба» казахстанская нефть может иметь российское происхождение. По крайней мере, она не отличается от нее по составу. Официально тогда ни одна из сторон комментариев не давала.

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      Марина Совина
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