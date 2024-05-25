Россиянам пообещали полные беспилотных автомобилей дороги

Минцифры: беспилотные авто будут массово использоваться в России через 5-7 лет

Беспилотные автомобили будут массово использоваться в России в ближайшие годы. Полные нового транспорта дороги пообещал министр цифрового развития Максут Шадаев, передает ТАСС.

Глава Минцифры отметил, что сам несколько раз ездил в беспилотном автомобиле. «Я думаю, что это ближайшее будущее — пять-семь лет, и эта практика уже будет входить в нашу жизнь», — заявил он во время Positive Hack Days Fest.

Шадаев добавил, что внедрение беспилотных машин в крупных городах России — это вопрос зрелости технологий. На данный момент остается много вопросов по безопасности и социальному восприятию. При этом министр считает, что технологии уже готовы к внедрению.

Ранее в США раскритиковали систему автопилота Tesla. Министр транспорта Штатов Пит Буттиджич заявил, что компания не должна называть свои электрокары беспилотными, так как это не является правдой.